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В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция

Киев • УНН

 • 874 просмотра

В Шполе Черкасской области обнаружили двух собак с признаками стрельбы. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивает причастных к преступлению.

В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция

В Шполе в Черкасской области обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли, полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивает причастного, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Полиции об инциденте стало известно из социальных сетей.

На улице жители города Шпола обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли. Владелец собак пока не установлен

- отметили в полиции.

Сведения по факту совершенного, как сообщается, внесли в Единый учет и начали проверку. По собранным материалам будет определена правовая квалификация.

Полицейские проводят мероприятия по установлению причастного лица

- указали в полиции.

Горожан призвали сообщить правоохранителям, если владеют какой-либо информацией об инциденте.

В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову: открыто производство, он уже в СИЗО15.04.25, 10:10 • 9291 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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