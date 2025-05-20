В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция
Киев • УНН
В Шполе Черкасской области обнаружили двух собак с признаками стрельбы. Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивает причастных к преступлению.
В Шполе в Черкасской области обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли, полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивает причастного, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.
Детали
Полиции об инциденте стало известно из социальных сетей.
На улице жители города Шпола обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли. Владелец собак пока не установлен
Сведения по факту совершенного, как сообщается, внесли в Единый учет и начали проверку. По собранным материалам будет определена правовая квалификация.
Полицейские проводят мероприятия по установлению причастного лица
Горожан призвали сообщить правоохранителям, если владеют какой-либо информацией об инциденте.
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