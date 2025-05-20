В Черкасской области заподозрили стрельбу по собакам: делом занялась полиция

В Шполе в Черкасской области обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли, полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными и разыскивает причастного, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Полиции об инциденте стало известно из социальных сетей.

На улице жители города Шпола обнаружили двух собак, в которых, вероятно, стреляли. Владелец собак пока не установлен - отметили в полиции.

Сведения по факту совершенного, как сообщается, внесли в Единый учет и начали проверку. По собранным материалам будет определена правовая квалификация.

Полицейские проводят мероприятия по установлению причастного лица - указали в полиции.

Горожан призвали сообщить правоохранителям, если владеют какой-либо информацией об инциденте.



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