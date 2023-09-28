На Черкащині працює ППО - ОВА

Цитата

"Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше УНН писало, що частину областей України, зокрема на півдні, охопила повітряна тривога через загрозу ударів БПЛА.

Наразі сирена також поширюється на центральні та північні області України. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.