В Черкасской области работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В небе над Черкасской областью работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям. Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Угроза применения врагом ударных БпЛА. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.
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Ранее УНН писало, что часть областей Украины, в частности на юге, охватила воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА.
Сейчас сирена также распространяется на центральные и северные области Украины. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.