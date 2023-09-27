Повітряна тривога охопила південь України: можлива атака дронів

Цитата

"Декілька груп шахедів з Чорного моря в напрямку Одеси, Коблево, Очакова", - йдеться у повідомленні.

Водночас Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про групи дронів над Ізмаїльським районом Одеської області.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливий новий рекорд по кількості збитих дронів: "Сьогодні, можливо, буде рекорд по збитим шахідам"

Доповнення

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.