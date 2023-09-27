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Повітряна тривога охопила південь України: можлива атака дронів

Повітряна тривога охопила південь України: можлива атака дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Південні області України охопила повітряна тривога через загрозу ударів БПЛА з Чорного моря. Про це повідомляють Сили оборони півдня, пише УНН.

Цитата

"Декілька груп шахедів з Чорного моря в напрямку Одеси, Коблево, Очакова", - йдеться у повідомленні.

Водночас Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про групи дронів над Ізмаїльським районом Одеської області.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливий новий рекорд по кількості збитих дронів: "Сьогодні, можливо, буде рекорд по збитим шахідам"

Доповнення

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут

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