Воздушная тревога охватила юг Украины: возможна атака дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Южные области Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы ударов БПЛА с Черного моря. Об этом сообщают Силы обороны юга, пишет УНН.
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"Несколько групп шахедов с Черного моря в направлении Одессы, Коблево, Очакова", - говорится в сообщении.
В то же время Воздушные Силы ВСУ сообщают о группах дронов над Измаильским районом Одесской области.
Также глава Николаевской ОГА Виталий Ким анонсировал возможный новый рекорд по количеству сбитых дронов: "Сегодня, возможно, будет рекорд по сбитым шахидам"
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.