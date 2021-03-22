На Черкащині посилюють карантин

Цитата:

"Звернувся сьогодні до голів РДА, ОТГ та керівників міст: ми маємо зробити все, щоб нам не довелося піти на локдаун. Тому доручив впровадити всі можливі превентивні заходи та діяти на випередження, поки ще є така змогу. Бо, якщо опинимося в "червоній зоні", як сьогодні Київ та Одеська область, – нам уже доведеться йти на інші умови", - написав Скічко.

Деталі

За його словами, відсьогодні:

• У громадських закладах і транспорті буде посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

• Просимо міста збільшити кількість громадського транспорту, який виходить на найбільш популярні маршрути, щоб його розвантажити.

• Розширюється кількість ліжкомісць – по області і по м. Черкаси.

• Культмасові розважальні та інші заходи – під тимчасовою забороною.

• Ресторани, кафе, бари, нічні заклади працюватимуть тільки до 23:00.

"У цих питаннях усі ми – ОДА, місцеве самоврядування, громадськість, бізнес – в одному човні. Треба допомагати один одному. Оскільки найбільш складна ситуація по області зараз саме в Черкасах, особливу увагу приділимо можливості розгортання тут додаткових ліжкомісць. До 25 березня стежитимемо за дотриманням карантинних обмежень. Якщо будуть масові порушення, то доведеться йти на більш суворі міри. Усе – на моєму щоденному контролі", - зазначив Скічко.

Доповнення

За минулу добу в Черкаській області зафіксовано 247 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних.

У 14 регіонах України станом на 22 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу.