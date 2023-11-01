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На Буковині заблокують 14 сайтів, де продають фальсифікований алкоголь — БЕБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бюро економічної безпеки на Буковині ініціювало блокування 14 сайтів, що займались продажем фальсифікованого алкоголю. Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає УНН.

На Буковині заблокують 14 сайтів, де продають фальсифікований алкоголь — БЕБ

Цитата

“Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили 14 вебсайтів, на яких продавали фальсифікований спирт і лікеро-горілчану продукцію”, — повідомили у бюро.

Деталі

Фахівці Теруправління БЕБ аналізуючи інтернет-ресурси встановили, що на деяких вебсайтах, де продавали алкоголь, не було відомостей про найменування суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють інтернет-торгівлю. Також в цих магазинах була відсутня інформація про наявність відповідних ліцензій на продаж алкоголю.

Бажаючим купити товари на цих сайтах пропонували підакцизну продукцію невідомого походження та сумнівної якості. Алкоголь розлитий у пляшки із логотипами відомих брендів коштував тут у кілька разів дешевше ринкової ціни. Примітно, що більшість товарів ці вебсайти реалізовували без марок акцизного податку.

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Аби припинити незаконну діяльність цих сайтів аналітики БЕБ направили рекомендаційний лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.

Наразі доступ до чотирьох сайтів вже заблоковано.

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