На Буковині заблокують 14 сайтів, де продають фальсифікований алкоголь — БЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Бюро економічної безпеки на Буковині ініціювало блокування 14 сайтів, що займались продажем фальсифікованого алкоголю. Про це повідомила пресслужба БЕБ, передає УНН.
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“Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області виявили 14 вебсайтів, на яких продавали фальсифікований спирт і лікеро-горілчану продукцію”, — повідомили у бюро.
Деталі
Фахівці Теруправління БЕБ аналізуючи інтернет-ресурси встановили, що на деяких вебсайтах, де продавали алкоголь, не було відомостей про найменування суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють інтернет-торгівлю. Також в цих магазинах була відсутня інформація про наявність відповідних ліцензій на продаж алкоголю.
Бажаючим купити товари на цих сайтах пропонували підакцизну продукцію невідомого походження та сумнівної якості. Алкоголь розлитий у пляшки із логотипами відомих брендів коштував тут у кілька разів дешевше ринкової ціни. Примітно, що більшість товарів ці вебсайти реалізовували без марок акцизного податку.
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Аби припинити незаконну діяльність цих сайтів аналітики БЕБ направили рекомендаційний лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.
Наразі доступ до чотирьох сайтів вже заблоковано.