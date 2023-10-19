В Україні пропонують штрафувати за порушення у географічному маркуванні продуктів і алкоголю

Деталі

Визначені правопорушення, а також відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону географічних зазначень для харчових продуктів та спиртних напоїв.

Серед них:



Незабезпечення користувачем схем якості у встановлених законом випадках заходів самоконтролю, документообігу та збереження документальних підтверджень щодо процесу виробництва, зазначених у специфікації сільськогосподарської продукції та харчових продуктів із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю. Відповідальність – накладання штрафу на громадян і посадових осіб, від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 грн).



Порушення порядку сертифікації с/г продукції та харчових продуктів і видачі сертифіката - штраф від 340 грн до 850 грн.



Порушення порядку сертифікації спиртного напою та видачі сертифіката – тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу від 340 грн до 850 грн.



Незабезпечення дотримання вимог законодавства щодо наведення алюзій при описі, представленні та маркуванні алкогольних напоїв і харчових продуктів, щодо наведення складених термінів при описі, представленні та маркуванні алкогольних напоїв – штраф від 340 грн до 850 грн;



Порушення порядку сертифікації спиртного напою та видачі сертифіката – штраф від 340 грн до 850 грн.



Проект передбачає визначення відповідальних за адміністративні правопорушення:



Головного держінспектора України, головного державного ветеринарного інспектора України та їхніх заступників, головних держінспекторів, головних державних ветеринарних інспектори та їх заступників, державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів і тд – штраф до 3060 грн.



Державних інспекторів та державних ветеринарних інспекторів територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, а також завідувачів лабораторій – штраф до 2040 грн.



Державних ветеринарних інспекторів та завідувачів лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках - штраф до 850 грн.



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