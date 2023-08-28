Уряд спростив ввезення в Україну незареєстрованих сортів рослин

Деталі

Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову № 917 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням». Документ підготовлений Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Постановою виконуються євроінтеграційні зобовʼязання України про надання можливості підприємцям використовувати невелику кількість насіння і садивного матеріалу незареєстрованих сортів для наукових цілей або селекційної роботи.

Згідно з Постановою, встановлюється відповідна процедура видачі або відмови, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням.

Також затверджується форма заяви про видачу підтвердження та ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення, селекційних, дослідних робіт і їх експонування.

Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу здійснюється Держпродспоживслужбою.

Попередню відповідну постанову № 691 від 2016 року уряд визнав такою, що втратила чинність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінекономіки не видаватиме ліцензії компаніям-посередникам у працевлаштуванні за кордоном