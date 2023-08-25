Мінекономіки не видаватиме ліцензії компаніям-посередникам у працевлаштуванні за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет Міністрів забов’зав Міністерство економіки України виключити з переліку, як орган ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Відповідне рішення, із таким підпунктом Уряд ухвалив під час засідання 25 серпня. Про це повідомив Урядовий портал, пише УНН.
Цитата
“Відповідно до рішення Уряду, Міністерство економіки України виключать з переліку, як орган ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Міжвідомча робоча група з дерегуляції під співголовуванням Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіки України Юлії Свириденко в січні 2023 року рекомендувала скасувати відповідну ліцензію. В березні Верховна Рада ухвалила Закон „Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон“, яким цей інструмент держрегулювання скасовується”, — пояснили доцільність змін в Мінекономіки.
Деталі
Аби привести у відповідність до законодавства органи ліцензування та види господарської діяльності, що ліцензуються, уряд зобов’язав змінити назви деяких видів господарської діяльності. Зокрема, змінити назви ліцензування в окремих позиціях доведеться Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.
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Додатково
Міжвідомча робоча група з дерегуляції створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи, співголовою якої є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби.
До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, USAID/UKAid проекту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS”.
За час роботи МРГ загалом переглянула понад 1000 інструментів.