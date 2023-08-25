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Минэкономики не будут выдавать лицензии компаниям-посредникам в трудоустройстве за рубежом

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет Министров обязал Министерство экономики Украины исключить из перечня, как орган лицензирования хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Соответствующее решение, с таким подпунктом Правительство приняло во время заседания 25 августа. Об этом сообщил Урядовий портал, пишет УНН.

Цитата

“Согласно решению Правительства, Министерство экономики Украины исключат из перечня, как орган лицензирования хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за рубежом.

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции под сопредседательством Первого вице-премьер-министра Украины — Министра экономики Украины Юлии Свириденко в январе 2023 года рекомендовала отменить соответствующую лицензию. В марте Верховная Рада приняла Закон „О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу“, которым этот инструмент госрегулирования отменяется”, — объяснили целесообразность изменений в Минэкономики.

Детали

Чтобы привести в соответствие с законодательством органы лицензирования и виды хозяйственной деятельности, которые лицензируются, правительство обязало изменить названия некоторых видов хозяйственной деятельности. В частности, изменить названия лицензирования в отдельных позициях придется Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Дополнительно

Межведомственная рабочая группа по дерегуляции создана решением Правительства 13 января 2023 года. В рабочую группу, сопредседателем которой является Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, вошли, в частности, представители министерств экономики, цифровой трансформации, защиты окружающей среды и природных ресурсов, юстиции, финансов, регуляторной службы.

К работе МРГ привлечены эксперты Офиса эффективного регулирования, Центра экономического восстановления, Центра экономической стратегии, EasyBusiness, Программы USAID “Конкурентоспособная экономика Украины”, USAID/UKAid проекта “Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/ TAPAS”.

За время работы МРГ в целом пересмотрела более 1000 инструментов.

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