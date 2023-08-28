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Правительство упростило ввоз в Украину незарегистрированных сортов растений

Правительство упростило ввоз в Украину незарегистрированных сортов растений

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Кабинет Министров Украины принял Постановление, которым упрощается процедура ввоза в Украину незарегистрированных растений для научных целей или селекционной работы. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины принял Постановление № 917 «Об утверждении Порядка выдачи или отказа в выдаче, переоформления, аннулирования подтверждения на ввоз в Украину и вывоз из Украины образцов семян и посадочного материала сортов растений и контроля за их использованием». Документ подготовлен Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Постановлением выполняются евроинтеграционные обязательства Украины о предоставлении возможности предпринимателям использовать небольшое количество семян и посадочного материала незарегистрированных сортов для научных целей или селекционной работы.

Согласно Постановлению, устанавливается соответствующая процедура выдачи или отказа, переоформления, аннулирования подтверждения на ввоз в Украину образцов семян и посадочного материала сортов растений и контроля за их использованием.

Также утверждается форма заявления о выдаче подтверждения и ввозе в Украину образцов семян и посадочного материала сортов растений, не внесенных в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения, селекционных, опытных работ и их экспонирования.

Контроль за использованием образцов семян и посадочного материала осуществляется Госпродпотребслужбой.

Предыдущее соответствующее постановление № 691 от 2016 года правительство признало утратившим силу.

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