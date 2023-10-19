В Украине предлагают штрафовать за нарушения в географической маркировке продуктов и алкоголя

КИЕВ. 19 октября. УНН. Кабмин предлагает ввести административную ответственность за нарушение требований законодательства о географических указаниях для с/х продукции, пищевых продуктов и спиртных напитков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий законопроект №10162 от 18 октября на сайте Верховной Рады.