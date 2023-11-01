На Буковине заблокируют 14 сайтов, где продают фальсифицированный алкоголь — БЭБ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бюро экономической безопасности на Буковине инициировало блокирование 14 сайтов, которые занимались продажей фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает УНН.
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“Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области обнаружили 14 веб-сайтов, на которых продавали фальсифицированный спирт и ликеро-водочную продукцию”, — сообщили в бюро.
Детали
Специалисты Теруправления БЭБ анализируя интернет-ресурсы установили, что на некоторых вебсайтах, где продавали алкоголь, не было сведений о наименовании субъектов’хозяйственной деятельности, осуществляющих интернет-торговлю. Также в этих магазинах отсутствовала информация о наличии соответствующих лицензий на продажу алкоголя.
Желающим купить товары на этих сайтах предлагали подакцизную продукцию неизвестного происхождения и сомнительного качества. Алкоголь разлитый в бутылки с логотипами известных брендов стоил здесь в несколько раз дешевле рыночной цены. Примечательно, что большинство товаров эти вебсайты реализовывали без марок акцизного налога.
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Чтобы прекратить незаконную деятельность этих сайтов аналитики БЭБ направили рекомендательное письмо в Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины о блокировании упомянутых интернет-ресурсов.
В настоящее время доступ к четырем сайтам уже заблокирован.