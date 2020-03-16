На Буковині встановили всіх осіб, які контактували з двома інфікованими коронавірусом жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій області виявили всіх осіб, які контактували з двома новими інфікованими коронавірусом COVID-19 жінками. Про це заявила заступниця голови ОДА Наталя Гусак під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Що стосується людей, які контактували з двома пацієнтами у яких виявлено коронавірус, ми їх знаємо всіх з першої хвилини госпіталізації. Частина з них госпіталізована, а частина з них перебуває в самоізоляції. У всіх контактних осіб відібрано зразки для діагностування чи спростування коронавірусу...Ми чекаємо завтра до обіду їх результатів, як контактних осіб”, — сказала Гусак.
За її словами, одна з інфікованих жінок має історію подорожі в країну де виявлено випадок коронавірусу. Інша жінка, контактувала з особою, яка подорожувала до країни де зафіксовано випадок COVID-19.
“Одна жінка має історію подорожі та звернулася з певними ознаками вірусного захворювання, інша це жінка, в якої перший результат діагностування показав негативний результат, однак ви знаєте, ми із самого початку говорили, що ми можемо зняти безпеку виключно тоді, коли буде два підряд негативних результати”, — розповіла Гусак.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п’ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Як повідомлялося раніше, стан двох жінок, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.
Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.