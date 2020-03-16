На Буковине установили всех лиц, контактировавших с двумя инфицированными коронавирусом женщинами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области обнаружили всех лиц, контактировавших с двумя новыми инфицированными коронавируса COVID-19 женщинами. Об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Гусак во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Что касается людей, контактировавших с двумя пациентами у которых обнаружен коронавирус, мы их знаем всех с первой минуты госпитализации. Часть из них госпитализирована, а часть из них находится в самоизоляции. Во всех контактных лиц отобраны образцы для диагностики или опровержения коронавируса... Мы ждем завтра к обеду их результатов, в качестве контактных лиц”, — сказала Гусак.
По ее словам, одна из инфицированных женщин имеет историю путешествия в страну где выявлен случай коронавируса. Другая женщина, контактировала с лицом, которое путешествовало в страну где зафиксирован случай COVID-19.
“Одна женщина имеет историю путешествия и обратилась с определенными признаками вирусного заболевания, другая это женщина, у которой первый результат диагностирования показал отрицательный результат, однако вы знаете, мы с самого начала говорили, что мы можем снять безопасность исключительно тогда, когда будет два подряд негативных результаты”, — рассказала Гусак.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось ранее, состояние двух женщин, у которых подтвердили коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильное.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.