На Буковині виявили 87 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 704 випадки хвороби. За останню добу 22 людини одужало, 78 558 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 839 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 528 ПЛР-досліджень та 147 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 940 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.