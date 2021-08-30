На Буковине обнаружили 87 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Черновицкой области за 31 августа зафиксировали 87 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 22 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 704 случая болезни. За последние сутки 22 человека выздоровели, 78558 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1839 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 528 ПЦР-исследований и 147 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2284940 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.