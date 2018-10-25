На Буковині діяв підпільний цех з виробництва елітної кави

Як розповіли правоохоронці, до них із заявою звернувся офіційний представник відомої торгової марки з виробництва кави. Заявник поскаржився, що останнім часом на ринку з’явилося багато підробленої продукції і замість елітної кави споживач отримує низькосортний фальсифікат. Внаслідок протиправної діяльності правовласникам торгових марок завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

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Правоохоронці провели низку слідчих та оперативно-розшукових заходів і викрили зловмисників.

“Слідчі з’ясували, що п’ятеро буковинців розгорнули на території Чернівців і області масштабне цілодобове виробництво контрафактної кави. До своєї діяльності зловмисники залучили майже два десятки працівників. Поліцейські встановили організаторів протиправного бізнесу, адреси цехів, а також канали збуту. Під час обшуків у виробничих приміщеннях працівники поліції виявили та вилучили 30 тонн сировини, 15 тонн готової продукції з незаконно використаними чужими брендами, обладнання та матеріали для фасування й упакування кави, а також документацію. Суміш дешевої сировини та простроченої кави ділки розфасовували в упаковки з логотипами елітних брендів”, — розповіли у поліції.

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Крім того, низку обшуків правоохоронці провели і в закладах відомої торговельної мережі, що займається реалізацією імпортних товарів. Там теж вилучено велику кількість “елітної” кави буковинського походження.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують походження сировини та встановлюють усіх осіб, причетних до вказаного злочину.

Нагадаємо, у Київській області припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю.