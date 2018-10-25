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На Буковині діяв підпільний цех з виробництва елітної кави

На Буковині діяв підпільний цех з виробництва елітної кави

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Чернівецькій області правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху, який виробляв каву відомих марок. Потім фальсифікат розповсюджували по території України. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, до них із заявою звернувся офіційний представник відомої торгової марки з виробництва кави. Заявник поскаржився, що останнім часом на ринку з’явилося багато підробленої продукції і замість елітної кави споживач отримує низькосортний фальсифікат. Внаслідок протиправної діяльності правовласникам торгових марок завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

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Правоохоронці провели низку слідчих та оперативно-розшукових заходів і викрили зловмисників.

“Слідчі з’ясували, що п’ятеро буковинців розгорнули на території Чернівців і області масштабне цілодобове виробництво контрафактної кави. До своєї діяльності зловмисники залучили майже два десятки працівників. Поліцейські встановили організаторів протиправного бізнесу, адреси цехів, а також канали збуту. Під час обшуків у виробничих приміщеннях працівники поліції виявили та вилучили 30 тонн сировини, 15 тонн готової продукції з незаконно використаними чужими брендами, обладнання та матеріали для фасування й упакування кави, а також документацію. Суміш дешевої сировини та простроченої кави ділки розфасовували в упаковки з логотипами елітних брендів”, — розповіли у поліції.

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Крім того, низку обшуків правоохоронці провели і в закладах відомої торговельної мережі, що займається реалізацією імпортних товарів. Там теж вилучено велику кількість “елітної” кави буковинського походження.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують походження сировини та встановлюють усіх осіб, причетних до вказаного злочину.

Нагадаємо, у Київській області припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю.

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