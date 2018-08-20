З підпільного цеху в Одесі вилучено понад 7 тис. літрів алкоголю

"В Одесі правоохоронці викрили підпільний цех та вилучили понад 7000 літрів незаконно виготовленого алкоголю", - написав Лисенко.



За його словами, у ході обшуків у нежитлових приміщеннях правоохоронцями також було вилучено ароматизатори та обладнання для виробництва алкоголю.



За попередніми даними, незаконно виготовлена продукція надалі реалізовувалась через торгові об’єкти на території Одеси.



Вилучену речовину направлено на експертизу.



Нагадаємо, співробітники ГУ ДФС у Київській області вилучили алкогольного фальсифікату на понад 10 млн грн.



