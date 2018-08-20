Из подпольного цеха в Одессе изъято более 7 тыс. литров алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С подпольного цеха в Одессе изъято более 7 тыс. л фальсифицированного алкоголя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"В Одессе правоохранители разоблачили подпольный цех и изъяли более 7000 литров незаконно изготовленного алкоголя", - написал Лысенко.
По его словам, в ходе обысков в нежилых помещениях правоохранителями также было изъято ароматизаторы и оборудование для производства алкоголя.
По предварительным данным, незаконно изготовленная продукция в дальнейшем реализовывалась через торговые объекты на территории Одессы.
Изъятое вещество направлено на экспертизу.
Напомним, сотрудники ГУ ГФС в Киевской области изъяли алкогольного фальсификата на более 10 млн грн.