Из подпольного цеха в Одессе изъято более 7 тыс. литров алкоголя

"В Одессе правоохранители разоблачили подпольный цех и изъяли более 7000 литров незаконно изготовленного алкоголя", - написал Лысенко.



По его словам, в ходе обысков в нежилых помещениях правоохранителями также было изъято ароматизаторы и оборудование для производства алкоголя.



По предварительным данным, незаконно изготовленная продукция в дальнейшем реализовывалась через торговые объекты на территории Одессы.



Изъятое вещество направлено на экспертизу.



Напомним, сотрудники ГУ ГФС в Киевской области изъяли алкогольного фальсификата на более 10 млн грн.



