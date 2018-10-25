На Буковине действовал подпольный цех по производству элитного кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черновицкой области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха, который производил кофе известных марок. Затем фальсификат распространяли по территории Украины. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, к ним с заявлением обратился официальный представитель известной торговой марки по производству кофе. Заявитель пожаловался, что в последнее время на рынке появилось много поддельной продукции и вместо элитного кофе потребитель получает низкосортный фальсификат. Вследствие противоправной деятельности правообладателям торговых марок причинен материальный ущерб в особо крупных размерах.
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Правоохранители провели ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий и разоблачили злоумышленников.
"Следователи выяснили, что пятеро буковинцев развернули на территории Черновцов и области масштабное круглосуточное производство контрафактного кофе. К своей деятельности злоумышленники привлекли почти два десятка работников. Полицейские установили организаторов противоправного бизнеса, адреса цехов, а также каналы сбыта. Во время обысков в производственных помещениях работники полиции обнаружили и изъяли 30 тонн сырья, 15 тонн готовой продукции с незаконно использованными чужими брендами, оборудование и материалы для фасовки и упаковки кофе, а также документацию. Смесь дешевого сырья и просроченной кофе дельцы расфасовывали в упаковки с логотипами элитных брендов", - рассказали в полиции.
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Кроме того, ряд обысков правоохранители провели и в учреждениях известной торговой сети, занимающейся реализацией импортных товаров. Там тоже изъято большое количество "элитного" кофе буковинского происхождения.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 3 статьи 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют происхождение сырья и устанавливают всех лиц, причастных к указанному преступлению.
Напомним, в Киевской области прекратили деятельность подпольного цеха по производству алкоголя.