На Бахмутському напрямку росіяни намагаються захопити багатоповерхівки, щоб знищити позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються захопити багатоповерхові будинки, щоб знищити позиції Сил оборони України. Про це заявила в ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“У Бахмуті тривають гарячі бої. Якщо дивитися на всю східну лінію фронту, то ворог концентрує основні зусилля у Бахмуті та Мар’їнці. Тобто, він намагається захопити саме ці два населених пункти. Відповідно, і ми повинні концентрувати там всі сили там для того, щоб зупинити ворога. Станом на зараз ворог намагається захопити багатоповерхові будинки та споруди, і для того, щоб знищити позиції наших ЗСУ. Вони намагаються витісняти наші війська. По-іншому вони там воювати не можуть та програють у вуличних боях, тому використовують тактику, яку перевіряли у Сирії", – зазначила заступниця міністра оборони.
Доповнення
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що вчергове приїхав до воїнів на Бахмутському напрямку і разом з командирами ухвалив низку необхідних рішень.