На автобусній зупинці поблизу торговельного центрі у Запоріжжі підрізали молодого киянина
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цієї ночі у Запоріжжі на автобусній зупинці невідомі нанесли ножові поранення 23-річному жителю столиці. Про це кореспонденту УНН повідомив голова профспілки працівників швидкої допомоги Запоріжжя Анатолій Сидоренко.
О 2:46 7 жовтня лікарі швидкої допомоги прибули на виклик та діагностували множинні колото-різані рани черевної стінки, правого передпліччя та стегон. Молодий чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та геморагічному шоці І ступені.
Нагадаємо, вночі на Лівобережжі Маріуполя між двома компаніями перехожих стався конфлікт, під час якого один з опонентів дістав ножа. Внаслідок інциденту один чоловік помер на місці, інший — у важкому стані у лікарні.