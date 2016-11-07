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15 марта, 19:03 • 112566 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159109 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133399 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126243 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110307 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104218 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100592 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131689 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127707 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На автобусной остановке возле торгового центре в Запорожье подрезали молодого киевлянина

На автобусной остановке возле торгового центре в Запорожье подрезали молодого киевлянина

Киев • УНН

 • 7683 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Этой ночью в Запорожье на автобусной остановке неизвестные нанесли ножевые ранения 23-летнему жителю столицы. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.

В 2:46 7 октября врачи скорой помощи прибыли на вызов и диагностировали множественные колото-резаные раны брюшной стенки, правого предплечья и бедер. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и геморрагическом шоке I степени.

Напомним, ночью на Левобережье Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. В результате инцидента один человек скончался на месте, другой - в тяжелом состоянии в больнице.

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