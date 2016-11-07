На автобусной остановке возле торгового центре в Запорожье подрезали молодого киевлянина

В 2:46 7 октября врачи скорой помощи прибыли на вызов и диагностировали множественные колото-резаные раны брюшной стенки, правого предплечья и бедер. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и геморрагическом шоке I степени.

Напомним, ночью на Левобережье Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож. В результате инцидента один человек скончался на месте, другой - в тяжелом состоянии в больнице.