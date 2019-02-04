На авіашоу в Австрії літак впав в озеро

На опублікованих в соцмережі Facebook відеозаписах видно, як літак наближається до озера, а потім чіпляє воду лівим крилом.

За інформацією видання, 44-річний пілот був врятований. Він відбувся легкими пораненнями. Згодом літак так же витягли з води.

Як повідомляв УНН, раніше в понеділок невеликий літак впав у неділю на території житлового району поблизу Анахайма (штат Каліфорнія).