На авиашоу в Австрии самолёт упал в озеро
Киев • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На границе между Зальцбургом и Верхней Австрией в понедельник днем во время авиашоу небольшой самолет упал в озеро Вольфганг. Об этом сообщает издание Kurier, передаёт УНН.
На опубликованых в соцсети Facebook видеозаписях видно, как самолет приближается к озеру, а затем цепляет воду левым крылом.
По информации издания, 44-летний пилот был спасен. Он отделался лёгкими ранениями. Впоследствии самолет так же вытащили из воды.
Как сообщал УНН, ранее в понедельник небольшой самолет упал в воскресенье на территории жилого района вблизи Анахайма (штат Калифорния).