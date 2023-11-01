На Авдіївському напрямку відбито близько 20 атак ворога, на фронті за добу загалом 68 боєзіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили близько 20 атак, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні у середу, пише УНН.
Цитата
"Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, ситуація за напрямками наступна:
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- На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.
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- На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
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- На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. У той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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- На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.
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- На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.
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- На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
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- На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.
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- На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції , завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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- На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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