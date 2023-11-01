На Авдеевском направлении отражено около 20 атак врага, на фронте за сутки в целом 68 боестолкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений, на Авдеевском направлении Силы обороны отбили около 20 атак, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке в среду, пишет УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:
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- На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника.
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- На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
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- На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отбили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Пивденного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
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- На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отбили около 20 атак.
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- На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак оккупантов.
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- На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.
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- На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.
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- На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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- На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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