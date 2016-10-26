Н.Савченко не стала коментувати рішення суду щодо М.Карпюка і С.Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яка прибула сьогодні до Москви на засідання Верховного суду РФ з розгляду апеляції захисту на вирок у справі українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, не стала коментувати рішення суду. Про це повідомив журналіст Всеволод Бойко у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Савченко так і не прокоментувала ЗМІ рішення у справі. Суд залишив вирок Клиху і Карпюку в силі", - повідомив В.Бойко.
При цьому раніше адвокат Ілля Новіков у Twitter повідомив, що М.Карпюк та С.Клих "сказали дякую колишній заручниці Н.Савченко".
Додамо, підсудних у залі суду в Москві не було. Вони брали участь у засіданні через відеозв’язок.
Нагадаємо, зранку 26 жовтня депутат Верховної Ради Надія Савченко прибула до Москви на суд у справі українців.