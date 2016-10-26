Н.Савченко не стала комментировать решение суда по делу М.Карпюка и С.Клиха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, прибыла сегодня в Москву на заседание Верховного суда РФ по рассмотрению апелляции защиты на приговор по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клих, не стала комментировать решение суда. Об этом сообщил журналист Всеволод Бойко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Савченко так и не прокомментировала СМИ решения по делу. Суд оставил приговор Клих и Карпюк в силе", - сообщил В. Бойко.
При этом ранее адвокат Илья Новиков в Twitter сообщил, что М.Карпюк и С.Клих "сказали спасибо бывшей заложнице Н.Савченко".
Добавим, подсудимых в зале суда в Москве не было. Они участвовали в заседании через видеосвязь.
Напомним, утром 26 октября депутат Верховной Рады Надежда Савченко прибыла в Москву на суд по делу украинцев.