Н.Саркозі визнав свою поразку на праймеріз правоцентристів у Франції

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 9192 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 22873 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 59549 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131180 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 195001 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188522 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209915 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196494 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151851 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152860 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 137361 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180317 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117743 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70395 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 47497 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 471963 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311804 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374639 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486466 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117743 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180317 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124909 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159985 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183238 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Н.Саркозі визнав свою поразку на праймеріз правоцентристів у Франції

Н.Саркозі визнав свою поразку на праймеріз правоцентристів у Франції

Київ • УНН

 • 7680 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Екс-президент Франції Ніколя Саркозі визнав власну поразку на праймеріз правоцентристів у Франції.Про це він заявив у неділю ввечері, звертаючись зі словами подяки до виборців у своєму передвиборчому штабі в Парижі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Я не зумів переконати більшість виборців. Я поважаю і розумію їхню волю вибрати для майбутнього інших політичних діячів, крім мене”, — сказав Н.Саркозі.

Екс-президент Франції також заявив, що має намір підтримати кандидатуру Франсуа Фійона у другому турі виборів.

“Мені здається, що я повинен сказати чітко, чесно і з упевненістю, що, якими б не були наші з ним минулі розбіжності, саме Франсуа Фійон краще за інших може зрозуміти, які виклики стоять перед Францією, і я проголосую за нього у другому турі праймеріз”, — сказав Н.Саркозі, додавши, що “надасть повну особисту підтримку” будь-якого з двох кандидатів, який здобуде підсумкову перемогу на цих виборах.

Як підкреслив екс-президент, визнаючи свою поразку і вітаючи переможців першого туру, і Ф.Фійон і А.Жюппе в його очах є “видатними діячами”, з якими він плідно співпрацював у своє перебування у владі.

“Я дуже поважаю Алена Жюппе, але політичні уподобання Франсуа Фійона мені ближче. Безумовно, виборці, які висловили мені довіру, вільні у своєму рішенні, однак я попрошу їх ніколи не вставати на шлях крайнощів — Франція заслуговує набагато більшого, ніж вибір на користь гіршого”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у другому турі боротьби за звання єдиного кандидата від правих і центристів змагатимуться екс-прем'єр-міністри Франції Ален Жюппе та Франсуа Фійон. Це випливає після оброблення даних із 30 відсотків виборчих дільниць на попередніх внутрішніх виборах, так званих праймеріз, французьких консерваторів, що відбулися в неділю, 20 листопада. Ф.Фійон на даний момент набирає 43% голосів, А.Жюппе - 26%, тоді як екс-президент Ніколя Саркозі - 24,4%.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84