Н.Саркозі визнав свою поразку на праймеріз правоцентристів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Екс-президент Франції Ніколя Саркозі визнав власну поразку на праймеріз правоцентристів у Франції.Про це він заявив у неділю ввечері, звертаючись зі словами подяки до виборців у своєму передвиборчому штабі в Парижі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я не зумів переконати більшість виборців. Я поважаю і розумію їхню волю вибрати для майбутнього інших політичних діячів, крім мене”, — сказав Н.Саркозі.
Екс-президент Франції також заявив, що має намір підтримати кандидатуру Франсуа Фійона у другому турі виборів.
“Мені здається, що я повинен сказати чітко, чесно і з упевненістю, що, якими б не були наші з ним минулі розбіжності, саме Франсуа Фійон краще за інших може зрозуміти, які виклики стоять перед Францією, і я проголосую за нього у другому турі праймеріз”, — сказав Н.Саркозі, додавши, що “надасть повну особисту підтримку” будь-якого з двох кандидатів, який здобуде підсумкову перемогу на цих виборах.
Як підкреслив екс-президент, визнаючи свою поразку і вітаючи переможців першого туру, і Ф.Фійон і А.Жюппе в його очах є “видатними діячами”, з якими він плідно співпрацював у своє перебування у владі.
“Я дуже поважаю Алена Жюппе, але політичні уподобання Франсуа Фійона мені ближче. Безумовно, виборці, які висловили мені довіру, вільні у своєму рішенні, однак я попрошу їх ніколи не вставати на шлях крайнощів — Франція заслуговує набагато більшого, ніж вибір на користь гіршого”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, у другому турі боротьби за звання єдиного кандидата від правих і центристів змагатимуться екс-прем'єр-міністри Франції Ален Жюппе та Франсуа Фійон. Це випливає після оброблення даних із 30 відсотків виборчих дільниць на попередніх внутрішніх виборах, так званих праймеріз, французьких консерваторів, що відбулися в неділю, 20 листопада. Ф.Фійон на даний момент набирає 43% голосів, А.Жюппе - 26%, тоді як екс-президент Ніколя Саркозі - 24,4%.