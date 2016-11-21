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Н.Саркози признал свое поражение на праймериз правоцентристов во Франции

Н.Саркози признал свое поражение на праймериз правоцентристов во Франции

Киев • УНН

 • 7679 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Экс-президент Франции Николя Саркози признал собственное поражение на праймериз правоцентристов в Франции. Об этом он заявил в воскресенье вечером, обращаясь со словами благодарности к избирателям в своем предвыборном штабе в Париже, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Я не сумел убедить большинство избирателей. Я уважаю и понимаю их волю выбрать для будущего других политических деятелей, кроме меня ", - сказал Н.Саркози.

Экс-президент Франции также заявил, что намерен поддержать кандидатуру Франсуа Фийон во втором туре выборов.

"Мне кажется, что я должен сказать четко, честно и с уверенностью, что, какими бы ни были наши с ним прошлые разногласия, именно Франсуа Фийон лучше других может понять, какие вызовы стоят перед Францией, и я проголосую за него во втором туре праймериз ", - сказал Н.Саркози, добавив, что" предоставит полную личную поддержку "любому из двух кандидатов, который получит итоговую победу на этих выборах.

Как подчеркнул экс-президент, признавая свое поражение и приветствуя победителей первого тура, и Ф. Фийон и А.Жюппе в его глазах являются "выдающимися деятелями", с которыми он плодотворно сотрудничал в свое пребывание у власти.

"Я очень уважаю Алена Жюппе, но политические предпочтения Франсуа Фийона мне ближе. Безусловно, избиратели, которые выразили мне доверие, свободны в своем решении, но я попрошу их никогда не вставать на путь крайностей - Франция заслуживает гораздо большего, чем выбор в пользу худшего ", - сказал он.

Как сообщал УНН, во втором туре борьбы за звание единого кандидата от правых и центристов будут соревноваться экс-премьер-министры Франции Ален Жюппе и Франсуа Фийон . Это следует после обработки данных с 30 процентов избирательных участков на предыдущих внутренних выборах, так называемых праймериз, французских консерваторов, состоявшихся в воскресенье, 20 ноября. Ф. Фийон на данный момент набирает 43% голосов, А.Жюппе - 26%, тогда как экс-президент Николя Саркози - 24,4%.

 

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