МЗС з’ясовує наявність українців на борту літака, який розбився в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України встановлює чи були українці на борту пасажирського літака, який зазнав катастрофи сьогодні в Ірані. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Консул в Ірані перевіряє інформацію”, — сказав Кирилич.
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Нагадаємо, пасажирський літак зазнав аварії в районі міста Семіром в іранській провінції Ісфахан.