МИД выясняет о наличии украинцев на борту самолета, который разбился в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины устанавливает или украинцы на борту пассажирского самолета, потерпевшего катастрофу сегодня в Иране. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Консул в Иране проверяет информацию", - сказал Кирилич.
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Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.