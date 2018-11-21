МЗС звернулося до Amazon з проханням зняти з продажу товари з символікою "ДНР"

"Посольство України в США офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса з наполегливим закликом зняти з веб-сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації “ДНР”, а також до керівництва компанії eBay Inc. щодо вжиття аналогічних заходів стосовно продукції з символікою так званих “ЛНР” та “ДНР”", - сказано у повідомлені.

Крім того, дипломатичною установою до зазначеної ситуації було привернуто увагу Адміністрації Сполучених Штатів, включаючи керівництво Державного департаменту, Міністерства торгівлі та Міністерства фінансів США.



Як повідомляв УНН, три країни Балтії - Естонія, Латвія і Литва - розкритикували американську мережу супермаркетів Walmart через продаж онлайн футболок та інших продуктів з емблемами Радянського Союзу, попросивши прибрати їх з полиць. Пізніше американська компанія Walmart пообіцяла вилучити з продажу одяг з символікою СРСР.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інститут нацпам’яті відреагував на “радянський” одяг Adidas