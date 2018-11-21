МИД обратился к Amazon с просьбой снять с продажи товары с символикой "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Посольства Украины в США в Facebook.
"Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации "ДНР", а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР" ", - говорится в сообщении.
Кроме того, дипломатическим учреждением в сложившейся ситуации было привлечено внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США.
Как сообщал УНН, три страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - раскритиковали американскую сеть супермаркетов Walmart из-за продажи онлайн футболок и других продуктов с эмблемами Советского Союза, попросив убрать их с полок. Позже американская компания Walmart пообещала изъять из продажи одежду из символикой СССР.
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