МЗС: всіх затриманих "вагнерівців" у Білорусі вважають росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Всі найманці ПВК "Вагнера", яких напередодні було затримано на території Республіки Білорусь, в’їхали до країни за російськими паспортами, а отже - вважаються виключно громадянами РФ. Про це УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС України.
"Всі "вагнерівці" в’їхали у Білорусь за російськими паспортами, а відтак, згідно законодавства Республіки Білорусь, вважаються виключно громадянами РФ", - повідомили у ДКС.
Зазначається, що наразі посольство України перевіряє можливу належність деяких з них до громадянства України.
Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили у КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей у країну перекинули близько 200 осіб.
Варто зазначити, імена багатьох із затриманих є у списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини, і мають українське походження.
Як повідомлялося раніше в УНН, СБУ займеться запитом щодо екстрадиції затриманих "вагнерівців" із Білорусі.
Нагадаємо, у МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі.