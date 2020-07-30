СБУ займеться запитом щодо екстрадиції затриманих "вагнерівців" із Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Служба безпеки України звертатиметься із запитом щодо екстрадиції затриманих у Білорусі найманців приватної військової компанії "Вагнера". Таку інформацію УНН підтвердили у пресслужбі СБУ.
"Так", - зазначили у СБУ, відповідаючи на запитання щодо запиту.
Водночас, наразі невідомо, про екстрадицію скількох членів ПВК "Вагнера" може йти мова.
Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них було російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили у КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.
Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі.