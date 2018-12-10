МЗС: внаслідок ДТП у Словенії загинула українка, ще двоє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Внаслідок ДТП в Словенії загинула громадянка України, ще двох українців було госпіталізовано. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Внаслідок ДТП загинула громадянка України, двоє українців госпіталізовано у місцевій клініці. Постраждалим надається необхідна допомога. Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються поліцією", - повідомив Кирилич.
За його словами, наразі український консул в державі вживає необхідних у такій ситуації заходів.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, на автомагістралі у Словенії сталася масштабна ДТП, через пошкоджену шину. Повідомлялося про поранених та загиблих, серед яких - українці.