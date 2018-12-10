МИД: в результате ДТП в Словении погибла украинка, еще двое ранены

"В результате ДТП погибла гражданка Украины, двое украинцев госпитализированы в местной клинике. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины ДТП устанавливаются полицией", - сообщил Кирилич.

По его словам, сейчас украинский консул в государстве принимает необходимые в такой ситуации меры.

Напомним, по данным СМИ, на автомагистрали в Словении произошло масштабное ДТП, из-за поврежденной шину. Сообщалось о раненых и погибших, среди которых - украинцы.