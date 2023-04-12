Злочин проти людяності: МЗС про страту українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на відео страти українського військового, яке поширилося соціальними мережами, опублікувавши заяву, у якій закликало Міжнародний кримінальний суд (МКС) "невідкладно звернути увагу" на чергове звірство росіян. Крім того, у дипвідомстві наголошують, що такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності, передає УНН.
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"Приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом... Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами рф на території України", - йдеться в заяві.
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Крім цього, МЗС закликало міжнародну спільноту "вжити рішучих термінових заходів" задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі тимчасово окуповані території. У відомстві нагадали, що це не перший випадок "кричущого нелюдського поводження" російських військ з українськими полоненими.
"Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах. рф свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - наголосило МЗС.
У заяві йдеться, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.
"Всі особи, причетні до злочинів в Україні, як найвище керівництво рф, так і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані", - підсумували у відомстві.
Раніше
Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.