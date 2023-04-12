МИД Украины призвал МУС безотлагательно обратить внимание на видео казни украинского бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на видео казни украинского военного, которое распространилось социальными сетями, опубликовав заявление, в котором призвало Международный уголовный суд (МУС) "безотлагательно обратить внимание" на очередное зверство россиян. Кроме того, в дипведомстве подчеркивают, что такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, передает УНН.
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"Потрясены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленного. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом... Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами рф на территории Украины", - говорится в заявлении.
Детали
Кроме этого, МИД призвал международное сообщество "принять решительные срочные меры" для усиления помощи Украине, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все временно оккупированные территории. В ведомстве напомнили, что это не первый случай "вопиющего бесчеловечного обращения" российских войск с украинскими пленными.
"Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах. рф сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", - подчеркнул МИД.
В заявлении говорится, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда. По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.
"Все лица, причастные к преступлениям в Украине, как высшее руководство рф, так и непосредственные исполнители, будут непременно наказаны", - подытожили в ведомстве.
Ранее
Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.