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МИД Украины призвал МУС безотлагательно обратить внимание на видео казни украинского бойца

МИД Украины призвал МУС безотлагательно обратить внимание на видео казни украинского бойца

Киев • УНН

 • 766003 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на видео казни украинского военного, которое распространилось социальными сетями, опубликовав заявление, в котором призвало Международный уголовный суд (МУС) "безотлагательно обратить внимание" на очередное зверство россиян. Кроме того, в дипведомстве подчеркивают, что такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности, передает УНН. 

Цитата

"Потрясены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленного. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом... Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами рф на территории Украины", - говорится в заявлении.

Детали

Кроме этого, МИД призвал международное сообщество "принять решительные срочные меры" для усиления помощи Украине, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все временно оккупированные территории. В ведомстве напомнили, что это не первый случай "вопиющего бесчеловечного обращения" российских войск с украинскими пленными.

"Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах. рф сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", - подчеркнул МИД.

В заявлении говорится, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда. По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.

"Все лица, причастные к преступлениям в Украине, как высшее руководство рф, так и непосредственные исполнители, будут непременно наказаны", - подытожили в ведомстве.

Ранее

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

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