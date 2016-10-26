МЗС України висловило протест через візит В.Путіна до окупованого Криму

“Українська сторона розглядає цей та інші подібні так звані „візити“ керівництва РФ як подальші спроби легітимізації незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь...А також демонстративне нехтування Росією державним суверенітетом України, Статутом ООН, Бакинською Декларацією, Резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ та іншими нормами міжнародного права”, — сказано у повідомленні.

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МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні “органи кримської влади” та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого Криму для участі у форумі Загальноросійського народного фронту.