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15 марта, 19:03 • 116253 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169882 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139988 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132284 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113921 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106105 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101911 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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МИД Украины выразило протест из-за визита В.Путина в оккупированный Крым

МИД Украины выразило протест из-за визита В.Путина в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 13383 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест Министерству иностранных дел Российской Федерации из-за очередного несогласованного с Украиной визита президента России Владимира Путина в временно оккупированный Крым. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь... А также демонстративное пренебрежение Россией государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, Бакинской Декларации, Резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и другими нормами международного права", - сказано в сообщении.

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МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта.

Украинские Национальные Новости

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