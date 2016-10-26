МИД Украины выразило протест из-за визита В.Путина в оккупированный Крым

"Украинская сторона рассматривает этот и другие подобные так называемые "визиты" руководства РФ как дальнейшие попытки легитимизации незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь... А также демонстративное пренебрежение Россией государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, Бакинской Декларации, Резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и другими нормами международного права", - сказано в сообщении.

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МИД Украины заявляет, что вся ответственность за эти и другие нарушения возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права, ее должностных лиц, а также незаконные "органы крымской власти" и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта.