МЗС України: російська сторона відповість за агресію попри вихід з Римського статуту

"Росія має намір вийти з Римського статуту. Ще й дуже терміново. Особливо в контексті нещодавньої доповіді МКС, де зафіксовані їі злочини. Відповідальність російської сторони за розв'язану агресію проти України обов'язково настане. Рано чи пізно", - зауважила М.Беца.

Нагадаємо, Росія відмовилась брати участь в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.