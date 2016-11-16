МЗС України: російська сторона відповість за агресію попри вихід з Римського статуту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відповідальність російської сторони за розв'язану агресію проти України обов'язково настане, хоч Росія і має намір вийти з Римського статуту. Про це заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Росія має намір вийти з Римського статуту. Ще й дуже терміново. Особливо в контексті нещодавньої доповіді МКС, де зафіксовані їі злочини. Відповідальність російської сторони за розв'язану агресію проти України обов'язково настане. Рано чи пізно", - зауважила М.Беца.
Нагадаємо, Росія відмовилась брати участь в Римському статуті Міжнародного кримінального суду.