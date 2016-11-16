МИД Украины: российская сторона ответит за агрессию несмотря на выход из Римского устава
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит, хотя Россия и намерена выйти из Римского устава. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Россия намерена выйти из Римского устава. Еще и очень срочно. Особенно в контексте недавнего доклада МУС, где зафиксированы ее преступления. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", - отметила М.Беца.
Напомним, Россия отказалась участвовать в Римском уставе международного уголовного суда.