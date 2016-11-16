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15 марта, 19:03 • 109929 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151756 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128375 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121572 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107487 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98075 просмотра

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МИД Украины: российская сторона ответит за агрессию несмотря на выход из Римского устава

МИД Украины: российская сторона ответит за агрессию несмотря на выход из Римского устава

Киев • УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит, хотя Россия и намерена выйти из Римского устава. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Россия намерена выйти из Римского устава. Еще и очень срочно. Особенно в контексте недавнего доклада МУС, где зафиксированы ее преступления. Ответственность российской стороны за развязанную агрессию против Украины обязательно наступит. Рано или поздно", - отметила М.Беца.

Напомним, Россия отказалась участвовать в Римском уставе международного уголовного суда.

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