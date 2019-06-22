МЗС РФ вимагає від Грузії забезпечити безпеку росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. МЗС Росії вимагає від влади Грузії забезпечити “безумовну безпеку” для російських журналістів і всіх громадян РФ, які перебувають в країні, пише УНН з посиланням на прес-службу відомства.
У заяві МЗС сказано, що 22 червня “агресивно налаштовані радикальні елементи” намагалися напасти на знімальну групу телеканалу “Росія 24” в Тбілісі. Крім того, відзначили в міністерстві, в ході акцій протестів в Тбілісі постраждали представники місцевих і зарубіжних ЗМІ.
Відносини Росії і Грузії загострилися на тлі масових акцій протесту, що проходять в Тбілісі. Учасники мітингів виступають проти російської окупації і вимагають відставки ряду високопоставлених грузинських чиновників.
21 червня президент РФ Володимир Путін видав указ, що забороняє російським авіакомпаніям возити росіян до Грузії, починаючи з 8 липня. З цього ж часу грузинським авіакомпаніям заборонено літати в Росію.
Як повідомляв УНН, федеральне ТБ РФ заявило про “напад” на журналістів у Тбілісі, у сюжеті — цього не видно.