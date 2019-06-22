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Федеральне ТБ РФ заявило про "напад" на журналістів у Тбілісі, у сюжеті - цього не видно

Київ • УНН

 • 7367 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Телеканал, відомий своєю пропагандистською діяльністю, “Росія 24” випустив сюжет про те, що знімальна група каналу зазнала “нападу в Тбілісі”, повідомляє УНН з посиланням на ряд ЗМІ РФ.

Федеральне ТБ РФ заявило про "напад" на журналістів у Тбілісі, у сюжеті - цього не видно

Як повідомляється на сайті каналу, двоє агресивно налаштованих людей “спробували побити кореспондента і оператора телеканалу”, коли вони брали інтерв’ю у власниці туристичної компанії. За них заступився чоловік власниці турагентства.

Ведучий “Росії 24” повідомив в ефірі телеканалу, що нападники “розпускали руки і плювали в обличчя журналістові і оператору”. На кадрах зйомки видно, як один з нападників б’є ногою в живіт людину, що впала, при цьому в сюжеті не уточнюється, хто це такий. На записі не видно, щоб нападники били журналістів.

Відносини Росії і Грузії загострилися після того, як 20 і 21 червня в Тбілісі пройшли мітинги, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла. Президент РФ Володимир Путін заради забезпечення національної безпеки заборонив російським авіакомпаніям перевозити росіян до Грузії, починаючи з 8 липня.

Сам сюжет фередального телеканалу можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв УНН, у Тбілісі госпіталізували понад 50 осіб, які постраждали під час протестів.

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