Федеральне ТБ РФ заявило про "напад" на журналістів у Тбілісі, у сюжеті - цього не видно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Телеканал, відомий своєю пропагандистською діяльністю, “Росія 24” випустив сюжет про те, що знімальна група каналу зазнала “нападу в Тбілісі”, повідомляє УНН з посиланням на ряд ЗМІ РФ.
Як повідомляється на сайті каналу, двоє агресивно налаштованих людей “спробували побити кореспондента і оператора телеканалу”, коли вони брали інтерв’ю у власниці туристичної компанії. За них заступився чоловік власниці турагентства.
Ведучий “Росії 24” повідомив в ефірі телеканалу, що нападники “розпускали руки і плювали в обличчя журналістові і оператору”. На кадрах зйомки видно, як один з нападників б’є ногою в живіт людину, що впала, при цьому в сюжеті не уточнюється, хто це такий. На записі не видно, щоб нападники били журналістів.
Відносини Росії і Грузії загострилися після того, як 20 і 21 червня в Тбілісі пройшли мітинги, на яких серед іншого звучали антиросійські гасла. Президент РФ Володимир Путін заради забезпечення національної безпеки заборонив російським авіакомпаніям перевозити росіян до Грузії, починаючи з 8 липня.
Сам сюжет фередального телеканалу можна переглянути за посиланням.
Як повідомляв УНН, у Тбілісі госпіталізували понад 50 осіб, які постраждали під час протестів.