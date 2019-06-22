Федеральное ТВ РФ заявило о "нападении" на журналистов в Тбилиси, в сюжете - этого не видно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Телеканал, известный своей пропагандистской деятельностью, “Россия 24” выпустил сюжет о том, что съемочная группа канала подверглась “нападению в Тбилиси”., сообщает УНН со ссылкой на ряд СМИ РФ.
Как сообщается на сайте канала, двое агрессивно настроенных людей “попытались избить корреспондента и оператора телеканала”, когда они брали интервью у владелицы туристической компании. За них вступился супруг хозяйки турагентства.
Ведущий “России 24” сообщил в эфире телеканала, что нападавшие “распускали руки и плевали в лицо журналисту и оператору”. На кадрах съемки видно, как один из нападавших бьет ногой в живот упавшего человека, при этом в сюжете не уточняется, кто это такой. На записи не видно, чтобы нападавшие избивали журналистов.
Отношения России и Грузии обострились после того, как 20 и 21 июня в Тбилиси прошли митинги, на которых среди прочего звучали антироссийские лозунги. Президент РФ Владимир Путин ради обеспечения национальной безопасности запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию, начиная с 8 июля.
Сам сюжет фередального телеканала можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал УНН, в Тбилиси госпитализировали более 50 человек, пострадавших во время протестов.